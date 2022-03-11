90-летняя японка, пережившая бомбардировку Токио: "Мирные люди в городах Украины ни в чем не виноваты"
10 марта Япония вспоминала бомбардировку Токио, которая унесла жизни более 100 000 человек, было уничтожено 270 000 жилых домов. Пережившая эту страшную трагедию Токсико Камея спустя 77 лет с ужасом смотрит кадры разрушенного Мариуполя и других городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan News.
В предрассветные часы 10 марта 1945 года Соединенные Штаты разбомбили столицу Японии. За один день в столице Японии погибло около 100 000 человек. Это событие вошло в историю, как Великий воздушный налет на Токио.
"Безоружные гражданские лица ни в чем не виноваты", — говорит 90-летняя Тосико Камея, пережившая Великий воздушный налет в Токио, в результате которого погибли шесть членов ее семьи.
Камея отмечает, что когда она видит по телевизору кадры российской артиллерии, разрушающей украинские города, мирных жителей, вынужденных эвакуироваться, маленьких детей в полумраке бомбоубежища, напуганных звуками бомбежки, младенцев, умирающих в больнице, она будто возвращается в свое детство и переживает ужасы войны заново. В своем дневнике она пишет стихотворения танка, чтобы выразить сочувствие народу Украины.
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