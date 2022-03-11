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90-летняя японка, пережившая бомбардировку Токио: "Мирные люди в городах Украины ни в чем не виноваты"

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Япония, Пятница 11 марта 2022 05:09
90-летняя японка, пережившая бомбардировку Токио: "Мирные люди в городах Украины ни в чем не виноваты" Разрушенный Токио (Фото: japantimes.com)
Автор: Константин Широкун

10 марта Япония вспоминала бомбардировку Токио, которая унесла жизни более 100 000 человек, было уничтожено 270 000 жилых домов. Пережившая эту страшную трагедию Токсико Камея спустя 77 лет с ужасом смотрит кадры разрушенного Мариуполя и других городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan News.

В предрассветные часы 10 марта 1945 года Соединенные Штаты разбомбили столицу Японии. За один день в столице Японии погибло около 100 000 человек. Это событие вошло в историю, как Великий воздушный налет на Токио.

"Безоружные гражданские лица ни в чем не виноваты", — говорит 90-летняя Тосико Камея, пережившая Великий воздушный налет в Токио, в результате которого погибли шесть членов ее семьи.

Камея отмечает, что когда она видит по телевизору кадры российской артиллерии, разрушающей украинские города, мирных жителей, вынужденных эвакуироваться, маленьких детей в полумраке бомбоубежища, напуганных звуками бомбежки, младенцев, умирающих в больнице, она будто возвращается в свое детство и переживает ужасы войны заново. В своем дневнике она пишет стихотворения танка, чтобы выразить сочувствие народу Украины.

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