90-річна японка, яка пережила бомбардування Токіо: "мирні люди в містах України ні в чому не винні"
10 березня Японія згадувала бомбардування Токіо, яке забрало життя понад 100 000 чоловік, було знищено 270 000 житлових будинків. Токсико Камея, що пережила цю страшну трагедію, через 77 років з жахом дивиться кадри зруйнованого Маріуполя та інших міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan News.
У досвітні години 10 березня 1945 року Сполучені Штати розбомбили столицю Японії. За один день в столиці Японії загинуло близько 100 000 осіб. Ця подія увійшла в історію, як Великий повітряний наліт на Токіо.
"Беззбройні цивільні особи ні в чому не винні", — говорить 90-річна Тосіко Камея, яка пережила Великий повітряний наліт в Токіо, в результаті якого загинули шість членів її сім'ї.
Камея зазначає, що коли вона бачить по телевізору кадри російської артилерії, що руйнує українські міста, мирних жителів, вимушених евакуюватися, маленьких дітей в напівтемряві бомбосховища, наляканих звуками бомбардування, немовлят, які вмирають в лікарні, вона ніби повертається у своє дитинство і переживає жахи війни заново. У своєму щоденнику вона пише вірші танка, щоб висловити співчуття народу України.
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