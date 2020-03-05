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Майже 90 осіб притягнули до відповідальності за військові злочини, - Рябошапка

Новини » Політика     05.03.2020 - 20:19
Майже 90 осіб притягнули до відповідальності за військові злочини, - Рябошапка
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Ще 40 підозрюваних очікують на суд

За три місяці департамент Офісу генпрокурора зафіксував понад 10 тисяч злочинів, пов'язаних з війною. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами генпрокурора, до відповідальності за злочини, пов'язані з війною, притягнуто майже 90 людей, ще 40 - очікують на суд.

"Війна. Ми створили спеціальний департамент, який збирає та передає до міжнародного кримінального суду та національних судів докази збройної агресії РФ. Нами зафіксовано вже понад 10 тисяч злочинів, в тому числі воєнних. Ми притягнули до відповідальності за злочини, пов’язані з війною, 86 осіб. Ще 40 очікують на суд і 20 - вже відбувають покарання", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора розслідує близько 300 масштабних кримінальних проваджень за фактами військових злочинів на Донбасі. Наразі збір, документування і досудове розслідування військових злочинів має системний характер.

Також РБК-Україна писало, що в січні прокуратури Донецької та Луганської областей завершили формування самостійних структурних підрозділів - управлінь нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. До їх складу увійшли 60 прокурорів.

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