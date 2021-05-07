ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На 9 тысяч военных. НАТО проведет масштабные учения Steadfast Defender

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 02:47
На 9 тысяч военных. НАТО проведет масштабные учения Steadfast Defender Фото: Steadfast Defender 2021 станут первым масштабным испытанием адаптированной структуры командования НАТО(Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

НАТО проведет широкомасштабные учения Steadfast Defender 2021 с 20 мая по 22 июня. В них примут участие около 9 тысяч военных.

Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Участие в учениях примут участие более 20 союзников и партнеров НАТО из Северной Америки и Европы.

"Обучение проверят готовность и военную мобильность НАТО - войска будут развернуты на суше и на море, от Северной Америки до Черноморского региона. Более 9 тысяч военнослужащих продемонстрируют, что у НАТО есть возможности и решимость защитить всех союзников от любой угрозы", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Steadfast Defender 2021 станут первым масштабным испытанием адаптированной структуры командования НАТО с участием двух новых командований - Объединенного командования поддержки, базирующаяся в немецком Ульме, и Объединенного командования сил Норфолк (США).

В конце мая 2021 года под эгидой Steadfast Defender в Румынии будет развернута Совместная оперативная группа быстрого реагирования во главе с Турцией.

Напомним, министр обороны Андрей Таран заявил, что в течение этого года представителей Вооруженных сил будут привлекать к ряду спланированных мероприятий подготовки сил Североатлантического Альянса. Украину пригласили к участию в семи учениях НАТО.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО может положить конец войне на Донбассе. В этом контексте он призвал как можно скорее предоставить ПДЧ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире НАТО
NEWS
Ермак о встрече Зеленского и Байдена: есть основания полагать, что она вскоре состоится
Ермак о встрече Зеленского и Байдена: есть основания полагать, что она вскоре состоится
DAILY
Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко