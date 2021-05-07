На 9 тысяч военных. НАТО проведет масштабные учения Steadfast Defender
НАТО проведет широкомасштабные учения Steadfast Defender 2021 с 20 мая по 22 июня. В них примут участие около 9 тысяч военных.
Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.
Участие в учениях примут участие более 20 союзников и партнеров НАТО из Северной Америки и Европы.
"Обучение проверят готовность и военную мобильность НАТО - войска будут развернуты на суше и на море, от Северной Америки до Черноморского региона. Более 9 тысяч военнослужащих продемонстрируют, что у НАТО есть возможности и решимость защитить всех союзников от любой угрозы", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Steadfast Defender 2021 станут первым масштабным испытанием адаптированной структуры командования НАТО с участием двух новых командований - Объединенного командования поддержки, базирующаяся в немецком Ульме, и Объединенного командования сил Норфолк (США).
В конце мая 2021 года под эгидой Steadfast Defender в Румынии будет развернута Совместная оперативная группа быстрого реагирования во главе с Турцией.
Напомним, министр обороны Андрей Таран заявил, что в течение этого года представителей Вооруженных сил будут привлекать к ряду спланированных мероприятий подготовки сил Североатлантического Альянса. Украину пригласили к участию в семи учениях НАТО.
Как писало РБК-Украина, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО может положить конец войне на Донбассе. В этом контексте он призвал как можно скорее предоставить ПДЧ.