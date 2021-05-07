На 9 тысяч военных. НАТО проведет масштабные учения Steadfast Defender

НАТО проведет широкомасштабные учения Steadfast Defender 2021 с 20 мая по 22 июня. В них примут участие около 9 тысяч военных.

Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Участие в учениях примут участие более 20 союзников и партнеров НАТО из Северной Америки и Европы.

"Обучение проверят готовность и военную мобильность НАТО - войска будут развернуты на суше и на море, от Северной Америки до Черноморского региона. Более 9 тысяч военнослужащих продемонстрируют, что у НАТО есть возможности и решимость защитить всех союзников от любой угрозы", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Steadfast Defender 2021 станут первым масштабным испытанием адаптированной структуры командования НАТО с участием двух новых командований - Объединенного командования поддержки, базирующаяся в немецком Ульме, и Объединенного командования сил Норфолк (США).

В конце мая 2021 года под эгидой Steadfast Defender в Румынии будет развернута Совместная оперативная группа быстрого реагирования во главе с Турцией.