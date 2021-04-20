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Понад 9 тисяч митників пройдуть кваліфікаційні тестування

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 12:15
Понад 9 тисяч митників пройдуть кваліфікаційні тестування Фото: понад 9 тисяч митників пройдуть тестування (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Юлія Струк

Сьогодні розпочалось тестування посадових осіб Держмитслужби з питань кваліфікації та благонадійності у всіх регіонах України. Таке тестування пройдуть понад 9 тисяч співробітників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Вказано, що тестування посадових осіб митних органів - це один із ключових етапів кадрової складової реформи Держмитслужби. Кожен зі співробітників територіальних органів митниці впродовж одного дня пройде три тести:

  • на рівень знань митного та антикорупційного законодавства;
  • на загальні здібності (зокрема, абстрактне, числове, вербальне мислення);
  • тестування на благонадійність.

У вівторок відбудеться тестування понад 900 митників - це 10% від кількості тих, хто має пройти тести.

"У перший день найбільша кількість митників буде протестована на Київській та Одеській митницях. Загалом пройти тестування мають більше ніж 9 тис. працівників митниці", - вказано у повідомленні.

Тривалість тестування для кожного з територіальних органів Держмитслужби залежатиме від кількості посадових осіб та технічних можливостей.

Нагадаємо, раніше глава комітету Верховної ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що кадрових чисток на митниці не уникнути. Приблизно в один час з санкціями проти контрабандистів від роботи відсторонили понад 150 співробітників Держмитниці, включаючи керівників у регіонах.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня РНБО України вперше ввів персональні санкції проти топ-10 української контрабанди.

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