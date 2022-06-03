Почти 9 млн домохозяйств перейдут к "Нафтогазу": какой будет цена газа

С 1 июня 8,8 млн домохозяйств оказались в ситуации, когда их поставщики не могут поставлять им газ. Поэтому теперь они будут получать газ от поставщика "последней надежды" (ПОН), функцию которого выполняет Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Нафтогаза ".

По данным пресс-службы, без поставщика остались люди, которые получали газ от местных газоснабжающих компаний в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

"ГК "Нафтогаз Украины" ожидает, что в ближайшее время эти клиенты будут переведены на стандартные контракты с компанией, чтобы цена для потребителей "последней надежды" стала 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в сообщении.

Отметим, в этих областях газ в основном поставляли компании под брендом "Твой Газсбыт"олигарха Дмитрия Фирташа.