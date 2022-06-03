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Майже 9 млн домогосподарств перейдуть до "Нафтогазу": якою буде ціна газу

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Україна, П'ятниця 03 червня 2022 09:26
Майже 9 млн домогосподарств перейдуть до "Нафтогазу": якою буде ціна газу Фото: "Нафтогаз" отримав усіх клієнтів компаній Фірташа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 1 червня 8,8 млн домогосподарств опинились в ситуації, коли їхні постачальники не можуть поставляти їм газ. Тому тепер вони будуть отримувати газ від постачальника "останньої надії" (ПОН), функцію якого виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

За даними прес-служби, без постачальника залишилися люди, які отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

"ГК "Нафтогаз України" очікує, що найближчим часом ці клієнти будуть переведені на стандартні контракти з компанією, аби ціна для споживачів "останньої надії" стала 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, у цих областях газ здебільшого поставляли компанії під брендом "Твій Газзбут" олігарха Дмитра Фірташа.

Нагадаємо, Кабінет міністрів передав держпідприємству "Чорноморнафтогаз" (управляється НАК "Нафтогаз України") активи, на які накладено арешт. Йдеться про 26 облгазів олігарха Дмитра Фірташа.

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Нафтогаз України
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