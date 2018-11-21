На 9 лет осудили милиционера из Горловки, который перешел на сторону "ДНР"

Иллюстративное фото (facebook.com/tgorlovka)

Оперуполномоченный уголовного розыска в 2014 году пошел на службу в "полицию ДНР"

Славянский горрайонный суд назначил 9 лет заключения бывшему работнику милиции, который перешел на сторону террористов "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Следствие установило, что в апреле 2014 года 22-летний оперуполномоченный сектора уголовного розыска Горловского городского управления ГУ МВД Украины в Донецкой области нарушил присягу на верность народу Украины и перешел на сторону "ДНР".

"С апреля 2014 года по август 2015 года, находясь в Горловке в составе так называемой "полиции ДНР", пропагандируя преступные идеи терроризма и вызывая у населения и органов местной власти страх перед сопротивлением существующему режиму, мужчина принимал активное участие в патрулировании улиц и незаконно лишал свободы граждан, помещая их в захваченное террористами помещение Горловского горуправления милиции", - отметили в прокуратуре

Суд исследовал все обстоятельства уголовного производства, оценил доказательства и признал их обоснованными, которые полностью подтверждают вину милиционера.

Суд признал жителя Горловки виновным в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 9 лет заключения. Поскольку мужчина скрывается от правосудия и находится на оккупированной территории Донбасса, приговор ему был объявлен заочно.

Напомним, недавно прокуратура сообщила, что бывшую исполняющую обязанности министра информации "ДНР" ждет заочное осуждение. Установлено, что в феврале 2015 года 53-летняя жительница Донецка вступила в состав террористической организации "ДНР" и в течение двух лет занимала должность в одном из "учреждений" политического блока, а именно - выполняла обязанности так называемого "министра информации ДНР".