На 9 років засудили правоохоронця із Горлівки, який перйшов на бік "ДНР"е

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Оперуповноважений карного розшуку в 2014 році пішов на службу до "поліції ДНР"

Слов’янський міськрайонний суд призначив 9 років ув’язнення колишньому працівнику міліції, який перейшов на бік терористів "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прокуратуру Донецької області.

Слідство встановило, що у квітні 2014 року 22-річний оперуповноважений сектору карного розшуку Горлівського міського управління ГУ МВС України в Донецькій області, порушив присягу на вірність народові Україні і перейшов на бік "ДНР".

"Із квітня 2014 року по серпень 2015 року, перебуваючи у Горлівці у складі так званої "поліції ДНР", пропагуючи злочинні ідеї тероризму і викликаючи у населення та органів місцевої влади страх перед опором існуючому режиму, чоловік брав активну участь у патрулюванні вулиць і незаконно позбавляв волі громадян, поміщуючи їх до захопленого терористами приміщення Горлівського міськуправління міліції", - зазначили в прокуратурі.

Суд дослідив усі обставини кримінального провадження, оцінив докази та визнав їх обґрунтованими, які повністю підтверджують провину правоохоронця.

Суд визнав мешканця Горлівки винним в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 9 років ув'язнення. Оскільки чоловік переховується від правосуддя та перебуває на окупованій території Донбасу, вирок йому було оголошено заочно.

Нагадаємо, нещодавно прокуратура повідомила, що колишню виконуючу обов'язки міністра інформації "ДНР" чекає заочне засудження. Встановлено, що в лютому 2015 року 53-річна жителька Донецька вступила до складу терористичної організації "ДНР" і протягом двох років займала посаду в одній з "установ" політичного блоку, а саме - виконувала обов'язки так званого "міністра інформації ДНР".