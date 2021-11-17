До -9 градусов мороза: синоптики предупредили о похолодании и снеге в Украине

УкрГидрометцентр предупредил о похолодании в Украине. Завтра температура воздуха опустится до -9 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентр .

Завтра без осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и в северных областях местами небольшой дождь (в Черниговской, Сумской областях и в Карпатах с мокрым снегом).

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью -4-9 мороза, в западных областях от -3 мороза до +2 тепла; днем +3+8 тепла.