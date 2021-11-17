До -9 градусів морозу: синоптики попередили про похолодання та сніг в Україні

УкрГідрометцентр попередив про похолодання в Україні. Завтра температура повітря опуститься до -9 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентр .

Завтра без опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та у північних областях місцями невеликий дощ (у Чернігівській, Сумській областях та в Карпатах з мокрим снігом).

Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі -4-9 морозу, у західних областях від -3 морозу до +2 тепла; вдень +3+8 тепла.