9 фруктів, які містять найбільше кальцій та зміцнюють зуби: а ви їх їсте?

Апельсин

Дієтолог Наталі Ріццо розповіла, що один великий апельсин містить 65 міліграмів кальцію. Тоді як склянка натурального апельсинового соку, збагачена кальцієм, містить 349 міліграмів.

Солодкі, терпкі та соковиті апельсини є одними з фруктів з найвищим вмістом вітаміну С.

Багато марок апельсинового соку додатково збагачені кальцієм, тому варто дотримуватися однієї склянки на день.

Фрукт також містить антиоксиданти - флавоноїди (особливо гесперидин), які мають протизапальну й антиоксидантну дію. Вони допомагають захищати клітини від пошкоджень і знижують ризик хронічних хвороб.

Чорна смородина

Одна склянка сирої чорної смородини містить 61 міліграмів кальцію.

Їхній насичений колір сигналізує про потужні біоактивні сполуки, які можуть бути корисними для здоров'я. Ягода також містить протизапальні, антиоксидантні та антимікробні властивості.

Смородину можна їсти сирою або сушеною, а також вичавлювати з неї сік або робити варення.

Сушений інжир

Приблизно три-п'ять штук сушеного інжиру містить 60 міліграмів кальцію. Солодкий та ситний інжир є одним з фруктів з найвищим вмістом натурального цукру, що забезпечує здорову енергію.

Це один із найкращих фруктових джерел кальцію. Вони також багаті на клітковину, антиоксиданти та мінерали.

Кальцій у інжирі сприяє:

зміцненню кісток і зубів

нормальній роботі м’язів та нервової системи

Ожина

Одна склянка свіжої ожини містить 42 міліграми кальцію. Ягода також низькокалорійна, багата на клітковину, містить потужні антиоксиданти.

Дослідження показали, що вміст поживних речовин у ягодах може знижувати ризик виникнення раку.

Можна їсти ожину свіжою окремо або додавати її до вівсянки, йогурту, смузі чи фруктового салату.

Папая

Склянка папаї містить 29 міліграмів кальцію. Цей тропічний фрукт багатий на поживні речовини, включаючи магній, калій, фолат, лікопін, а також вітаміни A, C, E та K.

Окрім кальцію, папая також містить певну кількість заліза.

Фрукт входить до суперпродуктів довголіття, які вживають у "блакитних зонах", де люди живуть довге і здорове життя.

Ківі

Одне ківі містить 26 міліграмів кальцію. Цей маленький зелений фрукт пропонує велику користь для здоров'я. Зокрема, містить більше вітаміну С, ніж апельсин та є одним з фруктів з найвищим вмістом магнію та калію і містить мало цукру.

Ківі також містить багато клітковини для здоров'я кишечника і допомагає при хронічних закрепах.

Чорнослив

У середньому 100 г чорносливу містить приблизно 40-45 мг кальцію.

Для порівняння добова потреба в кальції для дорослої людини - приблизно 1000 мг (залежно від віку та статі).

Чорнослив також є хорошим джерелом:

калію

вітаміну K

антиоксидантів

клітковини

До того ж, чорнослив має м’яку послаблювальну дію і часто використовується для покращення травлення.

Чорнослив, відомий своєю здатністю запускати травну систему, також забезпечує організм кальцієм для здоров'я кісток.

Сушені абрикоси

У 100 грамах сушених абрикосів міститься приблизно 55-70 мг кальцію, залежно від сорту та способу сушіння. Це робить їх непоганим джерелом кальцію, особливо для вегетаріанців або людей, які не споживають молочні продукти.

Окрім кальцію, сушені абрикоси також містять:

калій - важливий для серцево-судинної системи

залізо - для кровотворення

клітковину - для здоров’я травлення

бета-каротин (провітамін A) - для зору та імунітету

Проте варто пам’ятати, що сушені абрикоси також містять багато цукру, тому вживати їх слід помірковано.