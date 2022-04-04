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От 9 до 13 тепла: Укргидрометцентр дал прогноз средней температуры в апреле

Фото: температура в апреле 2022 ожидается на 1-1,5 градусов выше нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В апреле 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется 9-13 градусов тепла (в Карпатах 6-8 мм). Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 22-40 мм (в горных районах 45-77 мм), что в восточной, юго-восточной части в пределах нормы, на остальной территории меньше нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, средняя месячная температура воздуха в апреле составляет 8-12 градусов тепла, в горных районах 2-7 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 4-16 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке 17-22 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 27-33 градусов тепла, в Карпатах 21-22 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-58 мм, на юге местами 24-29 мм, в Карпатском регионе до 60-89 мм, на высокогорье до 109 мм.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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