RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Від 9 до 13 тепла: Укргідрометцентр дав прогноз середньої температури у квітні

Фото: температура в Україні у квітні 2022 очікується на 1-1,5 градусів вище за норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2022 року середня місячна температура повітря передбачається 9-13 градусів тепла (в Карпатах 6-8 мм). Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 22-40 мм (в гірських районах 45-77 мм), що у східній, південно-східній частині в межах норми, на решті території менше за норму.

Дані багаторічних спостережень свідчать, середня місячна температура повітря у квітні складає 8-12 градусів тепла, в гірських районах 2-7 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 4-16 градусів морозу, в Карпатах та на північному сході 17-22 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 27-33 градусів тепла, в Карпатах 21-22 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 30-58 мм, на півдні місцями 24-29 мм, в Карпатському регіоні до 60-89 мм, на високогір´ї до 109 мм.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News