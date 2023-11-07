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По 9-10 разів щомісяця. Наєв розповів про спроби ДРГ росіян прорвати кордон України

Фото: ДРГ РФ намагаються прорвати кордон України по 9-10 разів на місяць (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські ДРГ намагаються прорвати кордон України по 9-10 разів на місяць. Подібні спроби відбуваються у Чернігівській та Сумській областях.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"По 9-10 разів щомісяця ворожі ДРГ пробують заходити на територію прикордонних із Росією районів Чернігівської та Сумської областей. Мета диверсійно-розвідувальних груп провести розвідку наших позицій, нанести ураження військовим, або навіть цивільним обʼєктам", - розповів він.

За даними, це професійно навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій та головного розвідувального управління Генштабу РФ.

"Тому ми маємо завжди бути напоготові", - додав Наєв.

Для цього, як зазначив Наєв, відпрацьовуються спільні дії Служби безпеки України, Національної гвардії України, Сил спеціальних операцій ЗС України, Державної прикордонної служби України, а також загальновійськових підрозділів, які прикривають державний кордон України.

"Ця взаємодія, чіткий розподіл обовʼязків та злагодженість дають нам перевагу", - додав він.

Ситуація з ДРГ на прикордонні України

В середині жовтня ДРГ окупантів намагалась прорватися через кордон України в Сумській області та потрапити до об'єкта критичної інфраструктури. Отримавши відсіч росіяни відійшли з втратами.

Напередодні в Центрі національного спротиву попереджали, що спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

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Російська ФедераціяДРГ