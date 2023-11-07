По 9-10 раз ежемесячно. Наев рассказал о попытках ДРГ россиян прорвать границу Украины

"По 9-10 раз ежемесячно враждебные ДРГ пробуют заходить на территорию приграничных с Россией районов Черниговской и Сумской областей. Цель диверсионно-разведывательных групп провести разведку наших позиций, нанести поражение военным или даже гражданским объектам", - рассказал он.

По данным, это профессионально обученные военнослужащие сил специальных операций и главного разведывательного управления Генштаба РФ.

"Поэтому мы должны всегда быть начеку", - добавил Наев.

Для этого, как отметил Наев, отрабатываются совместные действия Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Сил специальных операций ВС Украины, Государственной пограничной службы Украины, а также общевойсковых подразделений, прикрывающих государственную границу Украины.

"Это взаимодействие, четкое распределение обязанностей и слаженность дают нам преимущество", - добавил он.

Ситуация с ДРГ на приграничье Украины

В середине октября ДРГ окупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями.

Днем ранее в Центре национального сопрротивления предупреждали, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.