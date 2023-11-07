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По 9-10 раз ежемесячно. Наев рассказал о попытках ДРГ россиян прорвать границу Украины

Фото: ДРГ РФ пытаются прорвать границу Украины по 9-10 раз ежемесячно (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские ДРГ пытаются прорвать границу Украины по 9-10 раз каждый месяц. Подобные попытки происходят в Черниговской и Сумской областях.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"По 9-10 раз ежемесячно враждебные ДРГ пробуют заходить на территорию приграничных с Россией районов Черниговской и Сумской областей. Цель диверсионно-разведывательных групп провести разведку наших позиций, нанести поражение военным или даже гражданским объектам", - рассказал он.

По данным, это профессионально обученные военнослужащие сил специальных операций и главного разведывательного управления Генштаба РФ.

"Поэтому мы должны всегда быть начеку", - добавил Наев.

Для этого, как отметил Наев, отрабатываются совместные действия Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Сил специальных операций ВС Украины, Государственной пограничной службы Украины, а также общевойсковых подразделений, прикрывающих государственную границу Украины.

"Это взаимодействие, четкое распределение обязанностей и слаженность дают нам преимущество", - добавил он.

Ситуация с ДРГ на приграничье Украины

В середине октября ДРГ окупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями.

Днем ранее в Центре национального сопрротивления предупреждали, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

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Российская ФедерацияДРГ