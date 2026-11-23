У Димері на Київщині рятувальники дістали з-під завалів живою 89-річну жінку. Водночас знайшли тіло ще однієї людини, і кількість загиблих у селищі зросла до дев'яти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію .

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Кількість загиблих у Димері зросла до дев'яти. Сил пережити цю непоправну втрату рідним та близьким загиблої людини. Роботи продовжуються", - написав Ткаченко.

Нагадаємо, 22 листопада російський дрон влучив у п'ятиповерхівку в Димері. Серед постраждалих тоді були двоє дітей - 12-річна дівчинка та 7-річний хлопчик.

Увечері того ж дня голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох. У ДСНС уточнили, що серед них жінка 1978 року народження та підліток 2008 року народження.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що по будинку поцілив російський "шахед", який знищив увесь під'їзд. За його словами, ввечері з-під завалів вдалося врятувати хлопчика.