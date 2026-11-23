В Дымере в Киевской области спасатели достали из-под завалов живой 89-летнюю женщину. В то же время нашли тело еще одного человека, и число погибших в поселке выросло до девяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию .

"Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека. Число погибших в Дымере возросло до девяти. Сил пережить эту непоправимую потерю родным и близким погибшего человека. Работы продолжаются", - написал Ткаченко.

Спасенную женщину госпитализировали. Сейчас медики оказывают ему помощь.

Напомним, 22 ноября российский дрон попал впятиэтажку в Дымере . Среди пострадавших тогда двое детей - 12-летняя девочка и 7-летний мальчик.

Вечером того же дня глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество погибших возросло до трех . В ГСЧС уточнили, что среди них женщина 1978 года рождения и подросток 2008 года рождения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по дому попал российский "шахед" , уничтоживший весь подъезд. По его словам, вечером из-под завалов удалось спасти мальчика.