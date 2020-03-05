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Более 85 тыс. жителей ОРЛО получили российское гражданство по упрощенной системе

Новости » Общество     05.03.2020 - 15:08
Более 85 тыс. жителей ОРЛО получили российское гражданство по упрощенной системе
Иллюстративное фото (УНИАН)

Еще 15 тыс. жителей ОРЛО ожидают решения по получению гражданства РФ

Более 85 тыс. жителей ОРЛО получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам "министра внутренних дел "ЛНР" Игоря Корнета, чуть более 15 тыс. жителей ожидают решения.

"В отношении 85 тыс. 313 жителей республики были приняты положительные решения, они уже получили гражданство Российской Федерации. Чуть более 15 тыс. граждан ожидают решения по поданным ими документам. Я уверен, что этот процесс не затянется", - заявил он.

При этом он добавил, что в данный момент более 101 тыс. готовых пакетов документов на предоставление российского гражданства были переданы в подразделения миграционной службы РФ.

Напомним, 5 марта Госдума России приняла закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев. Согласно новому закону, украинцы, которые свободно владеют русским языком, получают статус носителя без прохождения экзамена, однако при условии личной подачи заявления.

Кроме того, ранее Служба безопасности Украины заявляла, что раздача так называемых "паспортов" на оккупированном Донбассе является средством легализации российских наемников.

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