Понад 85 тис. жителів ОРЛО отримали російське громадянство за спрощеною системою

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ще 15 тис. жителів ОРЛО очікують рішення щодо отримання громадянства РФ

Понад 85 тис. жителів ОРЛО отримали громадянство Російської Федерації у спрощеному порядку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами "міністра внутрішніх справ "ЛНР" Ігоря Корнета, трохи понад 15 тис. жителів чекають рішення.

"У відношенні 85 тис. 313 жителів республіки були прийняті позитивні рішення, вони вже отримали громадянство Російської Федерації. Трохи понад 15 тис. громадян очікують рішення за поданими ними документами. Я впевнений, що цей процес не затягнеться", - заявив він.

При цьому він додав, що наразі понад 101 тис. готових пакетів документів на надання російського громадянства були передані до підрозділів міграційної служби РФ.

Нагадаємо, 5 березня Держдума Росії ухвалила закон про спрощення отримання громадянства РФ для українців. Згідно з новим законом, українці, які вільно володіють російською мовою, отримують статус носія без проходження іспиту, однак за умови особистого подання заяви.

Крім того, раніше Служба безпеки України заявляла, що роздача так званих "паспортів" на окупованому Донбасі є засобом легалізації російських найманців.