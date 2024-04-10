830 оккупантов и 47 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру среды, 10 апреля, составляют 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 450 080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 47 ББМ и 37 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.24 ориентировочно составили:

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что западнее Кременной продолжаются ожесточенные бои, но российские войска теряют ограниченные позиции из-за постоянных украинских контратак.

За прошедшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях – оккупанты совершили 29 и 28 атак соответственно.

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