830 оккупантов и 47 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине к утру среды, 10 апреля, составляют 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 450 080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 47 ББМ и 37 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 450 080 (+830) человек ликвидировано;
- танков – 7132 (+22) ед.;
- боевых бронированных машин – 13667 (+47) ед;
- артиллерийских систем – 11404 (+18) ед.;
- РСЗО – 1040 (+1) ед.;
- средства ПВО – 753 ед.;
- самолетов – 347 ед.;
- вертолетов – 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9070 (+37) ед.;
- крылатые ракеты – 2067 (+2) ед.;
- корабли/катера - 26 ед;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 15248 (+67) ед;
- специальная техника – 1876 (+8) ед.
Ситуация на фронте
Институт изучения войны (ISW) сообщает, что западнее Кременной продолжаются ожесточенные бои, но российские войска теряют ограниченные позиции из-за постоянных украинских контратак.
За прошедшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях – оккупанты совершили 29 и 28 атак соответственно.
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