ua en ru
Ср, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

830 оккупантов и 47 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Среда 10 апреля 2024 07:52
UA EN RU
830 оккупантов и 47 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Потери России в войне в Украине к утру среды, 10 апреля, составляют 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 450 080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 47 ББМ и 37 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 450 080 (+830) человек ликвидировано;
  • танков – 7132 (+22) ед.;
  • боевых бронированных машин – 13667 (+47) ед;
  • артиллерийских систем – 11404 (+18) ед.;
  • РСЗО – 1040 (+1) ед.;
  • средства ПВО – 753 ед.;
  • самолетов – 347 ед.;
  • вертолетов – 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9070 (+37) ед.;
  • крылатые ракеты – 2067 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 15248 (+67) ед;
  • специальная техника – 1876 (+8) ед.

830 оккупантов и 47 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что западнее Кременной продолжаются ожесточенные бои, но российские войска теряют ограниченные позиции из-за постоянных украинских контратак.

За прошедшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях – оккупанты совершили 29 и 28 атак соответственно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о сбитых целях
Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о сбитых целях
DAILY
Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы