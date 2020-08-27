ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними

Київ, Четвер 27 серпня 2020 16:00
Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці вважають, що платять забагато

Більшість українців (83%) вважають, що тарифи на комунальні послуги для населення є вищими за їх реальну вартість. Водночас 7,5% громадян переконані, що тарифи ЖКП відповідають їх реальній вартості, а 1,5% - вищими за їх реальну вартість.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, 89,7% виступають категорично проти подальшого підвищення тарифів на комунальні послуги навіть з метою недопущення зриву опалювального сезону.

Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними

Підтримують підвищення тарифів 4,2% українців.

Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними

Дані свідчать, що 29,3% респондентів очікують на успішне проходження опалювального сезону незважаючи на заборгованість, що сформувалась на ринках енергетики і комунальних послуг. Одночасно з цим, 24,2% опитаних вважають, що існують ризики перерв у постачанні енергоносіїв через накопичену заборгованість.

Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними

Нагадаємо, в першому кварталі 2020 року витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" складають 16,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (46%) стверджують, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ в січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЖКХопрос
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся