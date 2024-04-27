До 800 пострілів за хвилину. Військові показали, як працює кулемет Browning M2 (відео)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, сьогодні речник ОК "Хортиця" Назар Волошин розповів, який напрямок станом на сьогодні залишається одним із самих "гарячих".

Крім того, ми повідомляли, що Генштаб оновив втрати РФ у війні. За даними штабу загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить вже більше ніж 465 тисяч військових

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