До 800 выстрелов в минуту. Военные показали, как работает пулемет Browning M2 (видео)

Ситуация на фронте

Напомним, сегодня спикер ОК "Хортица" Назар Волошин рассказал, какое направление по состоянию на сегодняшний день остается одним из самых "горячих".

Кроме того, мы сообщали, что Генштаб обновил потери РФ в войне. По данным штаба общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет уже более 465 тысяч военных.

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