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Более 80% украинцев против любых территориальных уступок в обмен на мир

Новина українською →
Украина, Вторник 24 мая 2022 11:34
Более 80% украинцев против любых территориальных уступок в обмен на мир Фото: более 80% украинцев территориальных уступок (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В середине мая для 82% украинцев никакие территориальные уступки не является допустимым. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Более 80% украинцев против любых территориальных уступок в обмен на мир

Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. Даже на востоке, который сейчас испытывает интенсивных боев, 68% против уступок (готовы на уступки - лишь 19%), а на юге - 83% против уступок (готовы лишь 9%).

Более 80% украинцев против любых территориальных уступок в обмен на мир

Среди респондентов, которые сейчас проживают на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки - 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал из территорий, которые были оккупированы, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки - лишь 5%).

Более 80% украинцев против любых территориальных уступок в обмен на мир

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 13-18 мая 2022 года среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.

Напомним, в середине мая 42% украинцев считают, что в нынешних условиях может быть приемлемо вместо НАТО получить гарантии безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция и другие. Но в то же время 39% продолжают настаивать, что только вступление в НАТО сможет обеспечить безопасность Украине и поэтому отказываться от этого нельзя.

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