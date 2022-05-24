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Понад 80% українців проти будь-яких територіальних поступок в обмін на мир

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Україна, Вівторок 24 травня 2022 11:34
Понад 80% українців проти будь-яких територіальних поступок в обмін на мир Фото: понад 80% українців територіальних поступок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У середині травня для 82% українців жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Понад 80% українців проти будь-яких територіальних поступок в обмін на мир

У всіх регіонах України більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть на сході, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 68% проти поступок (готові на поступки - лише 19%), а на півдні - 83% проти поступок (готові - лише 9%).

Понад 80% українців проти будь-яких територіальних поступок в обмін на мир

Серед респондентів, що зараз проживають на окупованих територіях, 77% проти будь-яких територіальних поступок (готові на поступки - 18%). При цьому серед тих, хто після 24 лютого 2022 року виїхав з територій, які були окуповані, 82% виступають проти будь-яких поступок (підтримують поступки - лише 5%).

Понад 80% українців проти будь-яких територіальних поступок в обмін на мир

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 13-18 травня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, у середині травня 42% українців вважають, що в нинішніх умовах може бути прийнятно замість НАТО отримати гарантії безпеки від таких держав, як США, Велика Британія, Німеччина, Франція тощо. Але водночас 39% продовжують наполягати, що лише вступ до НАТО зможе забезпечити безпеку Україні і тому відмовлятися від цього не можна.

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