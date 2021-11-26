Более 80% украинцев признают Голодомор геноцидом

Тех, кто отрицают геноцид, больше всего на востоке и юге (каждый четвертый-пятый опрошенные в этих макрорегионах).

Их также больше среди избирателей партий "Оппозиционная платформа - За життя", партии Мураева "Наши", партии Шария.

По данным опроса, 68% граждан отметили, что хорошо знают о том, что в последнюю субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов в Украине. Еще 24% отметили, что что-то слышали об этом, 8% - вообще не знают.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 19-21 ноября 2021 года среди 1600 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.