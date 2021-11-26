Понад 80% українців визнають Голодомор геноцидом

Тих, хто заперечують геноцид, найбільше на Сходу та Півдні (кожен четвертий-п’ятий опитаний у цих макрорегіонах).

Їх також більше серед виборців партій "Опозиційна платформа - За життя", партії Мураєва "Наші", партії Шарія.

За даними опитування, 68% громадян зазначили, що добре знають про те, що в останню суботу листопада відзначається День пам’яті жертв голодоморів в Україні. Ще 24% зазначили, що щось чули про це, 8% - взагалі не знають.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 19-21 листопада 2021 року серед 1600 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.