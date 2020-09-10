Понад 80% українців хочуть чути від чиновників державну мову

Фото: мітинг на захист мови (Віталій Носач, РБК-Україна)

Лише 14% українців не бачать різниці, якою мовою говорять чиновники

Переважна більшість українців (82%) вважають, що керівники держави та державні службовці повинні у робочий час спілкуватися державною мовою. Погоджується з цим, в тому числі, й більшість мешканців півдня та сходу (82% та 63% відповідно).

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Так само переважна більшість українців в усіх регіонах погоджується, що всі громадяни повинні володіти державною мовою: загалом в Україні погоджуються 79%, не погоджуються 16%.

В усіх регіонах схвалюють і викладання більшості шкільних предметів державною мовою. Загалом в Україні прихильно ставляться до цього 77%, проти - 17%.

Мовні квоти підтримують 65% українців. Але ситуація більш регіонально специфічна. Абсолютне схвалення цієї ініціативи - на заході (95%), більшість підтримує її й у центрі (71% підтримки проти 26% негативного ставлення) та на півдні (46% за і 40% проти). У східному ж регіоні більше тих, хто не схвалює такий крок - 38% підтримують і 56% проти

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2018 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя". Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова, наприкінці липня 2020 року більшість громадян 64,5% вважали, що українська має бути єдиною державною і офіційною мовою. Водночас російська може вільно використовуватися.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців (69%) вважають, що українська мова повинна залишатися єдиною державною.