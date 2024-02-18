По 80 тисяч за "мандрівку". ДПСУ затримала групу чоловіків, що намагались виїхати до Молдови

Прикордонники виявили рух невідомої групи людей у напрямку придністровського сегмента українсько-молдовського кордону. В результаті перевірки було затримано групу чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

На околиці села Кармалюківка Подільського району завершилась "мандрівка" групи чоловіків, які намагались незаконно переткнути українсько-молдовський кордон.

За "маршрут" з інтернету чоловіки заплатили по 80 тисяч гривень з кожного.

Наразі ж на порушників складено адмінпротоколи, а їх справи скеровано до суду.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Нещодавно Державна прикордонна служба України затримала водія, який намагався перевезти трьох "ухилянтів" до кордону з Молдовою.

Нагадаємо, вчора, 17 лютого, українські прикордонники попередили про виявлену зграю вовків на території українсько-молдовського кордону та закликали українців утриматись від незаконних прогулянок біля кордону.

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