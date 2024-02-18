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По 80 тысяч за "путешествие". ГПСУ задержала группу мужчин, которые пытались выехать в Молдову

Украина, Воскресенье 18 февраля 2024 17:59
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Автор: Карина Левицкая

Пограничники обнаружили движение неизвестной группы людей в направлении приднестровского сегмента украинско-молдавской границы. В результате проверки была задержана группа мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

На окраине села Кармалюковка Подольского района завершилось "путешествие" группы мужчин, пытавшихся незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.

За "маршрут" из интернета мужчины заплатили по 80 тысяч гривен с каждого.

Сейчас на нарушителей составлены админпротоколы, а их дела направлены в суд.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Недавно Государственная пограничная служба Украины задержала водителя, пытавшегося перевезти трех "уклонистов" до границы с Молдовой.

Напомним, вчера, 17 февраля, украинские пограничники предупредили об обнаруженной стае волков на территории украино-молдавской границы и призвали украинцев воздержаться от незаконных прогулок у границы.

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