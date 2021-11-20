UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

80% составляющей тарифов - цена энергоносителей, на которые устанавливает цену Кабмин, - Кличко

Автор: Наталия Гурковская

Из-за ситуации с тарифами многие украинские города на грани банкротства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в интервью изданию "Цензор.нет".

Он отметил, что правительство до сих пор не вернуло миллиардные долги общинам.

"Платежки люди получают от городских властей. Но 80% составляющей тарифов - это стоимость энергоносителей, цена на электричество и газ. НКРЭКУ, министерство, Кабмин устанавливает цену на энергоносители. И это ключевая составляющая. На сегодня 2 миллиарда гривен столица выделила, чтобы компенсировать разницу между стоимостью тарифов для населения и реальной ценой, которая сегодня из-за подорожания газа. Это колоссальные средства! А где возьмут большие средства другие города, у которых нет такой возможности? Они на грани банкротства, будем прямо говорить. Или социального взрыва", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что городские головы сделали все от себя зависящее для урегулирования ситуации с тарифами.

"Мы, мэры, сделали все: и договорились, и Меморандум подписали с правительством, "Нефтегазом", в котором обусловили цену на газ и компенсации городам. Мы сделали все, чтобы тарифы на тепло и горячее водоснабжение для населения не выросли. А правительство до сих пор не погасило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы", - подытожил Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко обратился к правительству погасить миллиардные долги перед громадам за компенсацию разницы в стоимости газа за предыдущие годы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко