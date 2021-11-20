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80% складової тарифів - вартість енергоносіїв, на які встановлює ціну Кабмін, - Кличко

Автор: Наталія Гурковська

Через ситуацію з тарифами багато українських міст на межі банкрутства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в інтерв’ю виданню "Цензор.нет".

Він зазначив, що уряд досі не повернув мільярдні борги громадам.

"Платіжки люди отримують від міської влади. Але 80% складової тарифів - це вартість енергоносіїв, ціна на електрику і газ. НКРЕКП, міністерство, Кабмін встановлює ціну на енергоносії. І це є ключовою складовою. На сьогодні 2 мільярди гривень столиця виділила, аби компенсувати різницю між вартістю тарифів для населення і реальною ціною, яка на сьогодні є через здорожчання газу. Це колосальні кошти! А де візьмуть великі кошти інші міста, у яких такої можливості немає? Вони на межі банкрутства, будемо прямо говорити. Чи соціального вибуху", - наголосив Кличко.

Він нагадав, що міські голови зробили все від себе залежне для врегулювання ситуації з тарифами.

"Ми, мери, зробили все: і домовилися, і Меморандум підписали з урядом, "Нафтогазом", в якому обумовили ціну на газ і компенсації містам. Ми зробили все для того, щоб тарифи на тепло та гаряче водопостачання для населення не зросли. А уряд досі не погасив місцевим бюджетам різницю в тарифах за минулі роки і не компенсує нинішні витрати", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко звернувся до уряду погасити мільярдні борги перед громадами за компенсацію різниці у вартості газу за попередні роки.

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Віталий Кличко