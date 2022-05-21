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Уже 80 случаев. Обезьянью оспу выявили в 11 странах

Фото: ВОЗ сообщила о 80 случаях оспы обезьян в 11 странах (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В мире выявили 80 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в 11 странах. Еще 50 - находятся на стадии изучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Недавние вспышки (оспы обезьян - ред.), зарегистрированные в 11 странах, нетипичны, поскольку происходят в неэндемичных странах", - говорится в заявлении.

В ВОЗ добавили, что на данный момент подтверждено около 80 случаев заражения обезьяньей оспой, еще 50 - расследуются. В организации подчеркнули, что по мере расширения эпидемиологического надзора не исключено увеличение количества новых заболевших.

Напомним, ранее в ВОЗ допустили возможность роста заболеваемости оспой обезьян этим летом.

Отметим, на сегодня известно о случаях заболевания обезьяньей оспой в Австралии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Израиле, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании.

О том, как проявляется обезьянья оспа и в чем опасность заболевания рассказала завкафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

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ВОЗОспа обезьянЭпидемия