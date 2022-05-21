ВОЗ допускает летний рост заболеваемости оспой обезьян в Европе
Летом возможен рост заболеваемости оспой обезьян в странах Европы. Поскольку распространение вируса может ускориться из-за массовых фестивалей и вечеринок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения.
Сообщается, что оспа обезьян обычно не распространяется легко, поскольку нужен тесный контакт с зараженным. Вирус проникает через поврежденную кожу, дыхательные пути, глаза, нос и рот, а также через биологические жидкости. Основной способ распространения - тесный физический контакт, в том числе половой.
"Поскольку мы вступаем в летний сезон в Европейском регионе с массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками, я обеспокоен тем, что передача может ускориться, поскольку выявляемые в настоящее время случаи заболевания относятся к тем, кто активен в половой жизни, а симптомы многим незнакомы", - отметил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Он подчеркнул, что гигиена рук и органов дыхания, а также средства индивидуальной защиты и изоляция зараженных имеют решающее значение для снижения передачи инфекции.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, как проявляется оспа обезьян и в чем ее опасность.
На сегодня случаи заболевания зафиксированы в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании.
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