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ВОЗ допускает летний рост заболеваемости оспой обезьян в Европе

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Женева, Суббота 21 мая 2022 10:18
ВОЗ допускает летний рост заболеваемости оспой обезьян в Европе Фото: глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Летом возможен рост заболеваемости оспой обезьян в странах Европы. Поскольку распространение вируса может ускориться из-за массовых фестивалей и вечеринок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения.

Сообщается, что оспа обезьян обычно не распространяется легко, поскольку нужен тесный контакт с зараженным. Вирус проникает через поврежденную кожу, дыхательные пути, глаза, нос и рот, а также через биологические жидкости. Основной способ распространения - тесный физический контакт, в том числе половой.

"Поскольку мы вступаем в летний сезон в Европейском регионе с массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками, я обеспокоен тем, что передача может ускориться, поскольку выявляемые в настоящее время случаи заболевания относятся к тем, кто активен в половой жизни, а симптомы многим незнакомы", - отметил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что гигиена рук и органов дыхания, а также средства индивидуальной защиты и изоляция зараженных имеют решающее значение для снижения передачи инфекции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как проявляется оспа обезьян и в чем ее опасность.

На сегодня случаи заболевания зафиксированы в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании.

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