ВОЗ допускает летний рост заболеваемости оспой обезьян в Европе

Сообщается, что оспа обезьян обычно не распространяется легко, поскольку нужен тесный контакт с зараженным. Вирус проникает через поврежденную кожу, дыхательные пути, глаза, нос и рот, а также через биологические жидкости. Основной способ распространения - тесный физический контакт, в том числе половой.

"Поскольку мы вступаем в летний сезон в Европейском регионе с массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками, я обеспокоен тем, что передача может ускориться, поскольку выявляемые в настоящее время случаи заболевания относятся к тем, кто активен в половой жизни, а симптомы многим незнакомы", - отметил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что гигиена рук и органов дыхания, а также средства индивидуальной защиты и изоляция зараженных имеют решающее значение для снижения передачи инфекции.