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Понад 80% поранених захисників після лікування повертаються на фронт, - Міноборони

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Україна, Неділя 24 квітня 2022 16:16
Понад 80% поранених захисників після лікування повертаються на фронт, - Міноборони Фото: більшість поранених військових після лікування повертаються на фронт (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні понад 80% захисників, які були поранені та пройшли лікування, повертаються на фронт. Це стало можливим завдяки зусиллям військових медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"Мені вдалося передати пасочки нашим пораненим в один із госпіталів України і медичному колективу, тому що треба розуміти, що наші військові медики сьогодні так само на фронті, вони, по суті, відповідають за життя і здоров’я наших поранених воїнів", - зазначила Маляр.

За її словами, українська військова медицина знаходиться на досить високому рівні, оскільки після лікування більшість військових знову повертаються у стрій.

"І, щоб ви розуміли, що це теж величезна перемога української військової медицини, надзвичайно високий відсоток поранених знову повертається у стрій - це понад 80%... Я говорю про рівень військової медицини, якість лікування та якість реабілітації", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, 21 квітня Україна та Росія здійснили шостий обмін полоненими. З полону вдалося звільнити 10 захисників й 9 цивільних.

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