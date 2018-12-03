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Майже 80 нардепів "кнопкодавили" на голосуваннях Ради у листопаді

Новини » Політика    03.12.2018 - 17:21
Майже 80 нардепів "кнопкодавили" на голосуваннях Ради у листопаді
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Найчастіше на "кнопкодавстві" ловили представників фракції БПП - 163 рази

Щонайменше 77 нардепів "кнопкодавили" 352 рази під час голосувань парламенту у листопаді 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на громадський рух "Чесно".

Майже 80 нардепів &quot;кнопкодавили&quot; на голосуваннях Ради у листопаді

Вказано, що найчастіше на "кнопкодавстві" ловили представників фракції "Блок Петра Порошенка", а саме 163 рази; фракції "Народний фронт" - 97 разів та групи "Відродження" - 68 разів.

 

Фото: перелік усіх "кнопкодавів" за листопад

У першу п'ятірку "кнопкодавів" увійшли -  нардеп від БПП Андрій Шинькович, який за місяць порушив правило особистого голосування 18 разів, Андрій Река від НФ - 17 разів, Олександр Бакуменко від БПП - 16 разів та Антон Кіссе й Антон Яценко від "Відродження" - обидва мають по 15 порушень за листопад.

Підкреслюється, що парламентарі часто "кнопкодавили" у ході голосування за державний бюджет.

"Ст. 84 Конституції України зобов’язує народних депутатів України голосувати особисто. Проте чинне законодавство не передбачає жодних санкцій до депутатів за порушення цієї норми", - нагадали у "Чесно".

Нагадаємо, у травні 2016 року у ВР внесли закон, яким пропонувалося встановити кримінальну відповідальність за використання картки іншого народного депутата України (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи. Відповідний законопроект №4696-1 пропонував карати "кнопкодавство" позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

РБК-Україна також писало, що протягом 2017 парламентського року 73 народних депутата були помічені в неособистому голосуванні на засіданнях ВР. Загалом же було зафіксовано 265 випадків "кнопкодавства".

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