В Германии за полгода зафиксировали более 600 нападений на беженцев

Иллюстративное фото (UNHCR IVOR Prickett iraq refugee.jpg)

В результате этих действий пострадали 102 человека, в том числе семь детей

В Германии за первые шесть месяцев 2019 года зафиксировано 609 нападений на беженцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что полиция расценивает все случаи как политически мотивированные преступления правого толка. Речь, в частности, идет о 60 нападениях на общежития для беженцев и 42 атаках против частных лиц и организаций, помогающих беженцам.

"Больше всего преступлений против беженцев зафиксировано в федеральной земле Бранденбург (160), за ней идут Баден-Вюртемберг (62), Нижняя Саксония (58) и Саксония (56)", - говорится в сообщении.

Отметим, что под нападениями имеются в виду как оскорбления и разжигание ненависти, так и поджоги общежитий для мигрантов, а также опасные телесные повреждения. Всего в результате этих действий пострадали 102 человека, в том числе семь детей.

Напомним, В Европейском союзе (ЕС) обнаружили махинации на 371 млн евро, что связаны с обеспечением жилья и питания беженцев в Италии. По предварительной информации, речь идет про проекты с обеспечением жильем и питанием соискателей убежища в Италии. Так, беженцы и мигранты не всегда получали положеное им по закону питание, а в ряде случаев были вынуждены использовать продукты, срок годности которых уже истек. Прокуратура Италии по борьбе с мафией начала расследования в отношении 84 человек.

Как сообщало РБК-Украина, в Закарпатской области пограничники Чопского отряда со стрельбой задержали 24 нелегальных мигрантов из стран Азии. Всего было задержано 12 граждан Бангладеша, 8 - Вьетнама, 3 - Шри-Ланки и 1 - Афганистана.