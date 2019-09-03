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На границе со Словакией со стрельбой задержали десятки нелегалов

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 18:46
На границе со Словакией со стрельбой задержали десятки нелегалов
Фото: задержанные мигранты (dpsu.gov.ua)

Мигранты оказывали сопротивление, пограничникам пришлось применить оружие

В Закарпатской области пограничники Чопского отряда со стрельбой задержали 24 нелегальных мигрантов из стран Азии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Всего было задержано 12 граждан Бангладеша, 8 - Вьетнама, 3 - Шри-Ланки и 1 - Афганистана.

В ГПСУ уточнили, что во время задержания трое человек, сопровождавшие мигрантов, пытались оказать сопротивление и осуществляли провокации. Они попытались помешать пограничникам задержать правонарушителей. Сотрудники ГПСУ применили оружие.

Сейчас продолжаются поиски. Правоохранители перекрыли подъездные пути к границе и проверяют местность относительно возможного пребывания остальных нелегалов, а также разыскивают лиц, которые переправляли азиатов через границу.

Напомним, в августе на украинской границе пассажиропоток увеличился на 6%. В Госпогранслужбе утверждают, что увеличение пассажиропотока связано с тем, что август традиционно считается пиком туристического сезона.

С начала года в Украину не пустили более 12 тыс. иностранцев. При этом, пустили в страну 6 млн лиц с иностранным гражданством.

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