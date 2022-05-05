80% европейцев поддерживают санкции против России

Европейцы одобряют реакцию ЕС на войну в Украине. Большинство выступает за поддержку Украины и ее народа и одобряют санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую комиссию.
Согласно данным, поддержка санкций, введенных против России после ее нападения на Украину очень высокая. 80% респондентов одобряют экономические санкции против России.
Также участники опроса широко выступают за непоколебимую поддержку Украины и ее народа.
В частности, 93% респондентов одобряют оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны. 88% европейцев поддерживают идею приютить в ЕС людей, которые бегут от войны.
Кроме того, 80% одобряют финансовую поддержку, оказанную Украине.
Отмечается, что в онлайн-опросе приняли участие 26 066 граждан ЕС.
Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне.
Также мы писали, что ЕС отключит Сбербанк от SWIFT и поэтапно введет эмбарго на российскую нефть.
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