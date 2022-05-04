Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне с Россией. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет должен принести огромные инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте.

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну", - сказала она.

По при этом она отметила, что Украина нуждается в восстановлении.

"Именно поэтому я предлагаю начать работу над масштабным пакетом восстановления для наших украинских друзей", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, этот пакет должен принести огромные инвестиции для удовлетворения потребностей и проведения необходимых реформ.

Напомним, шестой пакет санкций ЕС будет включать отключение российского Сбербанка от SWIFT. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российской нефти будет поэтапным.