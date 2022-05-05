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80% європейців підтримують санкції проти Росії

ЄС (pixabay )
Автор: Тетяна Самарук

Європейці схвалюють реакцію ЄС на війну в Україні. Більшість виступає за підтримку України та її народу та схвалюють санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську комісію.

Згідно з даними, підтримка санкцій, запроваджених проти Росії після її нападу на Україну дуже висока. 80% респондентів схвалюють економічні санкції проти Росії.

Також учасники опитування широко виступають за непохитну підтримку України та її народу.

Зокрема, 93% респондентів схвалюють надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни. 88% європейців підтримують ідею прихистити у ЄС людей, які тікають від війни.

Окрім того, 80% схвалюють фінансову підтримку, надану Україні.

Зазначається, що в онлайн-опитуванні взяли участь 26 066 громадян ЄС.

Раніше ми повідомляли, що Єврокомісія запропонує масштабний пакет допомоги для відновлення України і перемоги у війні.

Також ми писали, що ЄС відключить Сбербанк від SWIFT і поетапно введе ембарго на російську нафту.

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