8 українських слів, які неможливо перекласти російською

Туга

Це не просто "печаль" чи "грусть". Українська туга - це глибоке, затяжне, часто безпричинне внутрішнє переживання, схоже на сум за чимось втраченим або недосяжним. Російський аналог - надто "плоский" для цієї емоції.

Барвінок

Так, це і назва рослини, але в українській - це ще й символ вічності, безсмертя, кохання та родинного зв'язку. У російській такого поетичного і глибинного значення це слово не має.

Вишиванка

Формально перекладається як "вышиванка", але російське слово не передає глибокий культурний код: це не просто одяг, а оберіг, символ роду, пам'ять поколінь. Вишиванка "говорить" про історію нації - її неможливо перекласти повністю.

Затишок

Російський аналог - "уют", але це слово не передає усю атмосферу. У "затишку" є відчуття безпеки, тиші, тепла й дому - саме дому, а не просто приміщення. Це атмосфера, яку не передати одним словом російською.

Паляниця

Це не просто хліб. Це - символ української ідентичності, особливо після 2022 року, коли слово стало своєрідним "паролем" між своїми. Російською воно не перекладається - ні лексично, ні символічно.

Ко́хати

У російській є "любить", але "кохати" - це інтимніше, м'якше, сердечніше. Це слово має ніжну енергетику, яку складно передати російським "любовь", бо в Росії "любят" однаково - Батьківщину, кота або близьку людину.

Ґазда / Ґаздиня

Значення виходить за межі "хозяина" чи "домовладелицы". Це не просто мешканці будинку, а дбайливі, відповідальні господарі - ті, хто підтримує лад і душу оселі. У російській - жодного повноцінного аналога.

До́ля

Це не зовсім "судьба" - бо в українській "доля" має містичний, фатальний підтекст, пов'язаний з кармою, передвістям, життєвим шляхом. Вона або є, або її нема - а це вже не перекладається.