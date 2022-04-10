ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Они 8 лет убивали нас, а мы виноваты, - Зеленский о вранье Кремля

Новина українською →
Воскресенье 10 апреля 2022 23:42
Они 8 лет убивали нас, а мы виноваты, - Зеленский о вранье Кремля Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные заврались до того, что уже больше шести недель утверждают, что не попали ни в один гражданский объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время своего ночного обращения.

Глава государства также подчеркнул, что они боятся сказать, что вся российская политика десятки лет была ошибочной и только разрушила все, что было в отношениях с Украиной предыдущего времени.

"Они боятся признать то, что десятки лет делали ошибочные ставки и тратили колоссальные ресурсы на полных ничтожеств, про которых думали, что это герои украинско-российской дружбы, а эти ничтожества только в одном умельцы. В том, чтобы вытягивать деньги с кошельков, не признавать ошибок. Они, не желая отказываться от нереалистических политических амбиций начали эту войну. Они обвиняли нас, что война началась из-за нас. Они 8 лет убивали нас, а мы виноваты", - заявил Зеленский.

О также отметил, что российские оккупанты потратили в Украине уже около 2000 ракет, бесчисленное количество авиабомб, но при этом обвиняют в войне Украину.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал Европу за финансирование Российской Федерации, которая развязала полномасштабную войну против Украины.

Ранее Подоляк рассказал, когда возможна встреча Зеленского и Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну