Они 8 лет убивали нас, а мы виноваты, - Зеленский о вранье Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные заврались до того, что уже больше шести недель утверждают, что не попали ни в один гражданский объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время своего ночного обращения.

Глава государства также подчеркнул, что они боятся сказать, что вся российская политика десятки лет была ошибочной и только разрушила все, что было в отношениях с Украиной предыдущего времени.

"Они боятся признать то, что десятки лет делали ошибочные ставки и тратили колоссальные ресурсы на полных ничтожеств, про которых думали, что это герои украинско-российской дружбы, а эти ничтожества только в одном умельцы. В том, чтобы вытягивать деньги с кошельков, не признавать ошибок. Они, не желая отказываться от нереалистических политических амбиций начали эту войну. Они обвиняли нас, что война началась из-за нас. Они 8 лет убивали нас, а мы виноваты", - заявил Зеленский.

О также отметил, что российские оккупанты потратили в Украине уже около 2000 ракет, бесчисленное количество авиабомб, но при этом обвиняют в войне Украину.