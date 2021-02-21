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До +8 градусов на западе, но снегопады на востоке: прогноз на сегодня

Автор: Дмитрий Левицкий

В воскресенье, 21 февраля, в Украине прогнозируют теплую погоду с переменной облачностью. Только в северных и восточных областях ожидается незначительный снег.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

Сегодня в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях синоптики прогнозируют незначительный снег. Температура в этих областях днем будет колебаться от -1 до +4 градусов. Ночью термометры покажут от -2 до -9.

На остальной территории днем ожидается от +1 до +5 градусов тепла, только в Закарпатской области прогнозируют до +6...+8 градусов. Ночью на западе возможны морозы до -6...-8 градусов, в остальных областях ночью температура будет колебаться от 0 до -5.

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днем в Киеве будет колебаться от +1 до +3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. Осадков в столице не прогнозируют.

Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре прогнозировали, что с понедельника температура воздуха местами поднимется до +10 градусов.

Добавим, спасатели предупреждали, что в Карпатах на выходных будет сохраняться риск схода лавин.

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