В Карпатах сохраняется риск схода лавин

В Карпатах сегодня, 20 февраля, прогнозируют значительную снеголавинную опасность. Опасность схода лавин сохранится и завтра, 21 февраля.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

Лавины могут сойти из-за снегопадов в горах Закарпатской и Львовской областей.

Напомним, синоптики прогнозировали, что на этих выходных в Украине потеплеет. Уже в субботу температура воздуха поднимется в западных областях, а в воскресенье - по всей стране.

Также РБК-Украина писало, что в начале недели в Канаде возле популярного горнолыжного курорта сошла лавина. В результате лавины погиб мужчина, он получил тяжелые травмы.

Кроме того, в начале февраля в Индии сошел ледник, разрушив дамбу, что привело к потопу.