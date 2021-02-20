В Карпатах сохраняется риск схода лавин
Фото: Карпаты (freepik.com)
В Карпатах сегодня, 20 февраля, прогнозируют значительную снеголавинную опасность. Опасность схода лавин сохранится и завтра, 21 февраля.
Лавины могут сойти из-за снегопадов в горах Закарпатской и Львовской областей.
Синоптики ожидают значительную снеголавинную опасность. В горах объявлен 3 уровень опасности.
Напомним, синоптики прогнозировали, что на этих выходных в Украине потеплеет. Уже в субботу температура воздуха поднимется в западных областях, а в воскресенье - по всей стране.
Также РБК-Украина писало, что в начале недели в Канаде возле популярного горнолыжного курорта сошла лавина. В результате лавины погиб мужчина, он получил тяжелые травмы.
Кроме того, в начале февраля в Индии сошел ледник, разрушив дамбу, что привело к потопу.