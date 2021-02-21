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До +8 градусів на заході, але снігопади на сході: прогноз на сьогодні

Автор: Дмитро Левицький

У неділю, 21 лютого, в Україні прогнозують теплу погоду з мінливою хмарністю. Лише у північних та східних областях очікується незначний сніг.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

Сьогодні у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях синоптики прогнозують незначний сніг. Температура в цих областях вдень коливатиметься від -1 до +4 градусів. Вночі термометри покажуть від -2 до -9.

На решті території вдень очікується від +1 до +5 градусів тепла, тільки у Закарпатській області прогнозують до +6...+8 градусів. Вночі на заході можливі морози до -6...-8 градусів, у решті областей вночі температура коливатиметься від 0 до -5.

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря вдень у Києві коливатиметься від +1 до +3 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів. Опадів у столиці не прогнозують.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометцентрі прогнозували, що з понеділка температура повітря місцями підніметься до +10 градусів.

Додамо, рятувальники попереджали, що у Карпатах на вихідних буде зберігатися ризик сходження лавин.

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