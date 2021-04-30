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К 8 и 9 мая более 80 тысяч киевлян получат выплаты от городской власти, - Кличко

Автор: РБК-Украина

Более 81 500 киевлян получат материальную помощь от городских властей по случаю Дня памяти и примирения 8 мая и Дня победы 9 мая.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Город, уже традиционно, предоставит отдельным категориям киевлян ежегодную материальную помощь по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году выплаты получат более 81 500 жителей столицы. Это - ветераны Второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства и некоторые другие категории граждан. Мы продолжаем помогать и в дальнейшем будем поддерживать наших защитников", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что город выделил на эти выплаты почти 52 млн гривен по городской программе "Забота. Навстречу киевлянам".

Напомним, к годовщине Чернобыльской трагедии более 48 тысяч киевлян получили от столичных властей материальную помощь от 600 до 1000 гривен.

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