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К годовщине Чернобыльской катастрофы 48 тысяч киевлян получат финансовую помощь, - Кличко

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 16:13
К годовщине Чернобыльской катастрофы 48 тысяч киевлян получат финансовую помощь, - Кличко Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Более 48 тысяч киевлян получат материальную помощь от городских властей к годовщине Чернобыльской трагедии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Приближается трагическая дата в истории Украины - годовщина Чернобыльской катастрофы. На днях я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Одноразовую адресную социальную помощь - от 600 до 1000 гривен - получат более 48 000 киевлян, пострадавших вследствие аварии", - сказал Кличко.

Согласно распоряжению городского головы, материальную помощь в размере 1000 грн получат:

  • дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой;
  • дети-сироты, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, которые потеряли обоих родителей;
  • дети-сироты, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, которые потеряли одного из родителей;
  • лица с инвалидностью I группы, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, относящихся к категории 1 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

В размере 700 грн:

  • лица, принадлежащие к категории 1 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • жена (муж) умершего (умершей) гражданина (гражданки) из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В размере 600 грн:

  • лица, принадлежащие к категории 2 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кличко также отметил, что городская власть помогает лицам, пострадавшим от катастрофы, не только накануне годовщины.

"Столичная власть постоянно работает над обеспечением медицинской помощи ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, продолжает предоставлять квартиры чернобыльцам. И финансирует эту программу за средства городского бюджета", - сказал Виталий Кличко.

Он пояснил, что выплаты перечислят на "Карточку киевлянина". А те, кто получает выплаты через "Укрпочту", смогут получить помощь в отделениях учреждения.

Напомним, ранее Министерство социальной политики сообщало, что на социальную защиту чернобыльцев направят на 403,5 млн гривен больше, чем в 2020 году. Эта защита остается одним из приоритетов в работе ведомства.

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