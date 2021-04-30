До 8 і 9 травня понад 80 тисяч киян отримають виплати від міської влади, - Кличко

Більш як 81 500 киян отримають матеріальну допомогу від міської влади з нагоди Дня пам’яті і примирення 8 травня та Дня перемоги 9 травня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Місто, вже традиційно, надасть окремим категоріям киян щорічну матеріальну допомогу з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року виплати отримають понад 81 500 мешканців столиці. Це - ветерани Другої світової, учасники Антитерористичної операції, воїни-інтернаціоналісти, учасники Революції Гідності та деякі інші категорії громадян. Ми продовжуємо допомагати і надалі будемо підтримувати наших захисників", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що місто виділило на ці виплати майже 52 млн гривень за міською програмою "Турбота. Назустріч киянам".